Mais 20 câmeras GoPro foram adquiridas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, com destinação de recurso do Ministério Público Estadual, para serem acopladas aos uniformes dos servidores que atuarem durantes as fiscalizações da Lei Seca. 14 câmeras já eram usadas para esses serviços.

O recurso foi liberado em dezembro e a aquisição já foi realizada.

O objetivo das filmagens é trazer mais transparência as operações, minimizando qualquer possibilidade de abuso.

37 operações da Lei Seca já foram realizadas esse ano e 163 pessoas foram presas por dirigirem bêbadas. Além disso, foram 436 CNHs recolhidas, 368 documentos de veículos recolhidos e 869 veículos removidos.

De acordo com o parágrafo 2º do Art.277 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a infração prevista no Art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, e constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.