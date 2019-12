Deseja conhecer os benefícios que a batata nos oferece se a incluirmos em nossa dieta habitual? É verdade que não aporta nutrientes importantes para o corpo? Ou pode engordar se a consumirmos com frequência?

Essas e outras questões podem ter sido levantadas por você no que diz respeito a este alimento. Aqui explicamos tudo sobre a batata e os benefícios que a mesma traz à sua saúde.

Mitos sobre as batatas

Primeiramente, você deve saber que existem vários mitos sobre a batata. Entre os mais comuns se encontra que é um alimento que fará você ganhar peso, pois é composta principalmente de açúcares.

No entanto, você deve saber que a batata contém carboidratos de tipo complexo, que são mais assimiláveis, reduzem os picos de açúcar no sangue e melhoram o trânsito intestinal, fornecendo fibras.

A batata na dieta não é apenas saudável, mas também é conveniente introduzi-la entre os alimentos que ingerimos. Se você estiver em um processo de perda de peso, a batata cozida adequadamente o ajudará.

Conheça a verdade sobre a batata

A batata é um tipo de planta herbácea que pertence à família Solanáceas. Existem inúmeros mitos sobre esse tubérculo; entre eles, que não fornece nenhum nutriente essencial para o nosso organismo.

No entanto, as seguintes porcentagens mostrarão a contribuição que esse alimento fornece na quantidade diária de nutrientes recomendados para um adulto. Em cada 100 gramas de batata você encontra:

Magnésio (6%)

Cálcio (1%)

Fósforo (8%)

Ferro (14%)

Potássio (9%)

Vitamina B12 (6%), B2 (2%), B3 ( 7%), B6 ​​(19%)

Vitamina C (33%)

Na preparação das batatas está a chave

A batata tem apenas 15 gramas de carboidratos. É um número muito pequeno se o compararmos com outros alimentos, como lentilhas (48 g), macarrão (70 g), grão de bico (49 g), arroz integral (81 g), feijão (41 g) e pão (47 g).

Dito isto, é válido perguntar por que as batatas engordam se têm tão poucos carboidratos? O problema não está nesse alimento, mas na maneira como você o prepara.

Por outro lado, se escolhermos uma maneira ruim de cozinhá-las, apenas multiplicaremos suas calorias. Preste atenção aos números: 100 gramas de batata crua contribuem com 73 calorias, as assados ​​fornecem 100 calorias, e as que são cozidas no vapor ou cozidos, apenas 75 calorias.

Em vez disso, 100 gramas de batatas pré-fritas congeladas contêm 270 calorias, enquanto a mesma quantidade de batatas fritas caseiras tem 290 calorias, e as batatas fritas de pacote contêm 538 calorias.

Por que essa mudança drástica de calorias? Sem dúvida alguma, o método de cozimento altera drasticamente o valor nutricional da batata: por exemplo, quando as batatas passam pelo processo de fritura, parte da água que estas contêm evapora e absorve o óleo. Assim então, quanto mais assimilarem essa substância, mais calorias recebem.