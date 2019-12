O feriado de Natal terminou de forma trágica para nove ocupantes de um veículo que seguia pela MT-249, rodovia que liga Nova Mutum a São José do Rio Claro, na tarde desta quarta-feira (25). Cinco pessoas morreram após acidente, uma delas no hospital. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

De acordo com informações de testemunhas, o veículo estaria em alta velocidade na rodovia, quando o condutor perdeu o controle, saiu da pista e capotou várias vezes até parar no meio de uma mata.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, Policiais Militares e Civis estiveram no local do acidente. Os feridos foram socorridos e encaminhados a unidades de saúde da cidade. O atual estado delas não foi informado.

A Perícia Oficial Técnica (Politec) foi acionada e deu início aos trabalhos de apuração do acidente. A suspeita é de que o condutor pudesse estar dirigindo sob efeito de álcool, tendo em vista que várias latinhas de cervejas foram encontradas no local do acidente.