Em 2019, o número de colisões frontais no trecho que vai do km 0 (em Itiquira) ao km 850,9 (em Sinop) diminuiu 22,4% em relação ao mesmo período de 2018. Os dados da Rota do Oeste apontam ainda que as colisões traseiras seguem sendo as ocorrências mais comuns no trecho, representando 20,18% do total dos acidentes na rodovia.

O número de colisões traseiras abaixou 5,52%, mas pesar de terem registrado 37 casos a menos do que em 2018, ainda são os acidentes mais frequentes no trecho. No período analisado pela Concessionária, a equipe foi acionada para prestar atendimento a 633 motoristas que se envolveram neste tipo de ocorrência e o principal motivo de elas acontecerem é a falta de atenção dos motoristas.

O gerente de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, explica que “não respeitar os limites de velocidade, a falta de atenção e o uso do celular durante a direção são os fatores que mais levam os motoristas a colidirem na traseira de um outro veículo. A Rota do Oeste insiste e ressalta a importância da conscientização”, completa.

A quantidade de vezes que a Concessionária foi acionada, este ano, para atender ocorrências que envolviam alguma vítima de colisão frontal, na BR-163, foi 21,73% menor, com 10 fatais. Ferreira explica que elas acontecem principalmente quando o motorista atinge altas velocidades, indo além do permitido e/ou realiza ultrapassagens perigosas. Ele associa a diminuição do número de casos com a presença da Concessionária nos pontos mais críticos dos 850,9 km sob concessão da BR-163, juntamente com a melhoria da sinalização em todo o trecho.

Ainda entre os registros que mostram quedas, estão também as ocorrências de veículos que tombaram na rodovia. Eles foram os que apresentaram a maior diminuição nas ocorrências que envolviam alguma vítima, com um índice 30,85% menor do que no ano passado. Ao todo foram quase 7% casos a menos do que o total de tombamentos de 2018.