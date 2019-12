Advogado de 51 anos é preso após se masturbar na frente de filha de 9 anos. O homem foi preso neste fim de semana, em Barra do Garças (MT), após a tia da menina filmar o ato e entregar à polícia.

A Polícia Civil informou ao PORTAL AGORA MATO GROSSO que a mulher, tia da criança, procurou a polícia, dizendo que por volta das 13h30 de sábado (14) a menina estava deitada na cama com o pai. A denunciante também estava no quarto deitada em um colchão no chão.

A mulher revelou que viu o suspeito de pênis ereto e fingiu dormir. Em silêncio, ela flagrou o homem se masturbando até ejacular ao lado da filha. A testemunha filmou o ato e disponibilizou o vídeo, de cerca de por 30 segundos, à Polícia Civil.

Em diligências, o suspeito foi preso em flagrante pela equipe de investigadores coordenada pelo delegado Nelder Martins Pereira.

Por telefone, a delegacia de Barra do Garças informou à reportagem que o delegado não arbitrou fiança por entender que as provas sustentam um pedido de prisão preventiva do advogado. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do acusado. Porém, o espaço segue em aberto.

Reincidente

O advogado já havia sido preso em maio de 2017 pela Polícia Federal na “Operação Cabrera”, deflagrada em Barra do Garças. Na época, cerca de 370 policiais cumpriram 93 mandados de busca e apreensão, além de duas prisões preventivas e uma condução coercitiva, no Distrito Federal, Mato Grosso e em 17 estados.

A operação foi coordenada pela Unidade de Repressão aos Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal (URCOP) que ocorre no “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.