Um advogado foi preso nesta quarta-feira (18), tentando entrar com celular na Penitenciária Central do Estado (PCE) para entregar a um presidiário. Ele foi flagrado com o aparelho desmontado escondido nos envelopes lacrados onde ficam guardadas as mídias do processo do cliente dele, preso por tráfico de drogas.

Ao passar pelo scanner no corpo de guarda da PCE, os agentes penitenciários desconfiaram do envelope. Por isso abriram e confirmaram que se tratava de um celular.

A direção da unidade acionou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional de Mato Grosso, que acompanhou o advogado até a Central de Flagrantes.