Servidores de Sistema Penitenciário de Mato Grosso fizeram uma recepção “calorosa” ao governador Mauro Mendes (DEM) na tarde desta sexta-feira (20), em Várzea Grande.

Por lá, o democrata participa, ao lado da prefeita de VG, Lucimar Campos, também democrata, do ato de inauguração de um trecho de 12 quilômetros de duplicação da avenida Filinto Müller, orçada em R$ 24 milhões. Objetivo é facilitar o tráfego e garantir segurança para os pedestres.

Na chegada do governador, um grupo de agentes penitenciários uniformizados foi em sua direção para protestar e cobrar a nomeação de novos servidores que foram aprovados no último concurso público realizado em 2016.

Por sua vez, Mendes não deu “muita moral” ao grupo e se dirigiu rumo ao palco onde estão as demais autoridades que participam da solenidade. Os agentes se posicionaram bem na frente do palco para acompanhar a cerimônia e o discurso de Mendes. Provavelmente, na esperança de conseguirem falar com o governador em outro momento.