Um menino de 10 anos foi atacado por seis cachorros, ao tentar resgatar uma pipa, e morreu em consequência dos ferimentos. A tragédia aconteceu na tarde desta quarta-feira (25), no bairro de Americanópolis, na zona sul de São Paulo.

Segundo agentes que atenderam a ocorrência, quatro pitbulls, um rottweiler e um vira-lata teriam atacado a criança.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem de 20 anos se feriu tentando salvar o menino do ataque e foi levado ao pronto-socorro do Hospital Saboya, no Jabaquara e está fora de perigo.

Durante a tentativa de resgatar o menino três dos cachorros foram mortos a tiros pela PM.

Pipa

Luiz Fernando Teixeira brincava em um parque na avenida Rodrigues Montemor quando a pipa que levantava caiu no terreno de uma garagem de ônibus desativada.

O menino teria, então, pulado o muro da garagem com o intuito de resgatar a pipa, mas foi atacado pelos cachorros, que guardavam o local.

Viagem cancelada

A doméstica Rita de Cássia Teixeira dos Santos, 50, mãe de Luiz Fernando, contou ao jornal Agora que viajaria com o filho para ver os fogos em Copacabana, no Rio de Janeiro, na virada do ano.

“Sábado iria para o Rio de Janeiro. Estou com a mala arrumada, tudo pronto, mas agora acabou. Não tem mais viagem. Só meu filho que viajou sem mim”, disse.