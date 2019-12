Mais de três anos de tratativas e muita articulação geraram uma ótima notícia para o município de Barra do Garças e a região do Araguaia: a Secretaria de Aviação Civil (SAC) assinou, nesta quarta-feira (18), um convênio de R$ 38 milhões para obras no aeroporto do município. Toda a articulação contou com a atuação firme do senador Wellington Fagundes (PL-MT), presidente da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura.

Segundo o parlamentar, os investimentos serão feitos nos próximos dois anos, e cabe à prefeitura realizar a licitação. “É um projeto integrado – o plano é feito junto com a obra – o que torna o serviço mais célere e com maior qualidade na execução”, explicou o parlamentar.

O secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Saggioro, afirmou que esta é uma obra de médio porte, bastante robusta, “que vai mexer na pista de pouso e decolagem, na taxiway, no pátio de aeronaves e no terminal de passageiros”. Ele disse ainda que o aeroporto estará preparado para receber jatos das empresas operadoras de linhas aéreas do Brasil, podendo atender com maior qualidade a região”. Atualmente, o aeroporto recebe somente aviões do tipo turboélice.

Wellington conta ainda que já existem vários investimentos feitos no aeroporto e que agora o objetivo é transformar o terminal em algo maior do que uma pista onde sobem e descem aeronaves. “Será um projeto de desenvolvimento de toda a região porque, no que concerne ao terminal, diversifica a concorrência e reduz preços, e quanto ao Araguaia, na medida em que o aeroporto está ao lado de uma rodovia (BR-080), há a implantação de indústrias que o utilizarão, e assim, gerarão muito mais empregos”.

Hoje, segundo Saggioro, sabe-se também que a aviação regional paga tarifas muito altas, se compararmos com o resto do país e com rotas para o exterior. “Então, o objetivo é trazer mais ofertas para essa cidade e, com isso, propiciar uma redução do custo da passagem para o usuário”, completou o gestor.

O prefeito Beto Farias destacou a atuação do senador Wellington para a assinatura do convênio. “É um dia importante, não somente para Barra do Garças, mas para o Araguaia como um todo. O senador estava preocupado, pois teríamos que assinar a carta-proposta ainda neste ano para garantir os recursos já para o ano que vem. Assim, Wellington correspondeu às expectativas do povo barra-garcense”, comemorou.

A secretária de Turismo de Barra do Garças, Mônica Porto, afirma que a questão do turismo será muito beneficiada, já que atrairá visitantes de localizações mais distantes, além do Centro-Oeste. “Isso beneficia a região, composta de 33 cidades em Mato Grosso e Goiás. Não é a última etapa, mas podemos dizer que é o primeiro degrau desta fase final”, finalizou.