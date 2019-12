Rodrigo da Silva Brito foi assassinado por volta do meio dia desta terça-feira (17) no bairro Vila Mineira, em Rondonópolis. Uma discussão de bar teria sido o motivo do crime.

Segundo informações do Perito Nildeson Candido da Silva, a vítima foi atingida com sete perfurações de arma branca, sendo seis no tórax e uma na lateral do corpo.

A discussão teria iniciado em outro local e a vítima correu para tentar fugir da agressão e acabou sendo morto próximo a uma residência. A arma do crime não foi encontrada.

Ao lado do corpo foi encontrado um corote de pinga e um maço de cigarro.