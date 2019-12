Denis Cesar Barros Furtado, o “doutor Bumbum”, será pré-candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro. Denis foi preso por ser suspeito de ser o responsável pela morte de uma paciente após um procedimento estético.

A informação foi colocada em sua rede social.

Em mais de uma conta nas redes, o Doutor Bumbum diz que irá cobrar e “lutar pela saúde pública”. Ele faz publicações de autoajuda, sobre casos de médicos condenados por negligência

Ele foi preso acusado de ser o responsável pela morte da bancária Lilian Calixto após um procedimento para aplicação de silicone.

A bancária veio de Cuiabá, no Mato Grosso, para se submeter à cirurgia. Na contratação, Denis teria informado que o procedimento seria realizado em um consultório, mas Lilian foi levada para a cobertura do cirurgião. De acordo com a família da vítima, ela passou mal logo após a operação e precisou ser atendida na emergência em hospital particular na Barra da Tijuca, mas morreu horas depois por uma parada cardíaca.