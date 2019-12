A vendedora Dayane Mendonça Comunello, 33 anos, foi morta a facadas dentro de casa no bairro Jardim Paula 2, em Várzea Grande (MT). A vítima foi encontrada por vizinhos no início da tarde desta segunda-feira (30). Eles entraram na residência devido à falta de notícias dela.

O principal suspeito pelo homicídio é o ex-marido da vítima. Conforme uma amiga da vítima relatou ao PORTAL AGORA MATO GROSSO, Dayane havia registrado um boletim de ocorrência recentemente por causa de ameaças que o ex vinha fazendo.

Segundo as informações da Polícia Militar, o corpo foi encontrado dentro do quarto. Os vizinhos entraram na residência porque as colegas de Dayane buscavam por notícias dela, já que não compareceu ao trabalho nesta segunda-feira. A vítima saiu do serviço por volta das 20 h deste domingo (29).

O corpo da vendedora estava caído no chão com perfurações que aparentam ter sido provocados por faca. Dayane estava separada há menos de dois meses. Ela morava sozinha e tinha dois filhos. Vizinhos afirmaram que não observaram nenhum desentendimento entre o casal.

Com a constatação do homicídio, a Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica. Alguns familiares do ex-marido da vítima também se encontram na frente da residência e apresentam nervosismo. Eles dizem que não sabem do paredeiro do homem.