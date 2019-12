Um roubo realizado na manhã desta quinta-feira (26) no centro de Barra do Garças terminou mal para a dupla de assaltantes. Eles foram presos pela Polícia Militar quando tentavam fugir a nado pelo rio.

O casal invadiu a casa de uma idosa de 77 anos por volta das 6h30 da manhã para roubar um carro. Eles estavam armados e além de ameaças, segundo a vítima, a agrediram no braço e na cabeça e logo depois fugiram.

Outros pertences também foram levados da casa.

Os policiais realizaram um cerco, juntamente com a equipe da Força Tática, e depararam com os suspeitos já próximos ao Setor Bela Vista, em Aragarças.

Eles tentaram atropelar os policiais durante a tentativa de abordagem e continuaram a fuga em alta velocidade. Momentos depois, durante a perseguição, o suspeito jogou o veículo no matagal, próximo ao rio, e desceu apontando a arma para os policiais que atiraram.

Eles tentaram nadar rio abaixo, mas foram presos por uma guarnição do Núcleo de Polícia Militar de Pontal do Araguaia, com apoio de um barqueiro que se encontrava no Porto.

Eles foram levados à Delegacia de Polícia.