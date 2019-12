Além de toda a preparação, há também o incentivo das pessoas mais próximas para buscar o objetivo, o que faz a diferença para qualquer um. Este foi o caso de Ítalo Ferreira durante o Circuito Mundial de Surfe de 2019. Segundo o potiguar, primeira vez campeão mundial de surfe após derrotar Gabriel Medina na decisão, a namorada, Mari Azevedo, foi primordial para ele faturar o troféu no Havaí, na última quinta-feira.

“Ela fez muita diferença. Todas as pessoas que vêm conversar comigo falam sobre ela. Uma mulher pode mudar um homem, e foi o que ela fez. Ela tem uma energia incrível, sempre está para cima. Ela é muito especial para mim”, disse.

Além do troféu, Ítalo Ferreira ainda ganhou um carro, contudo, não ficou com o automóvel. Toda energia passada pela namorada teve resultado. O atleta entregou as chaves para a atriz e cantora.

“Ela ganhou um presente incrível. Todos os dias que a gente estava aqui, ela olhava um carro que é bonitão. E eu dei a chave para ela”, afirmou.

Ítalo Ferreira também relembrou as perdas da família no momento mais decisivo da temporada. O tio e a avó do atleta faleceram recentemente, porém ele não reduziu as forças para permanecer na briga pelo pódio.

“É o meu sonho, o sonho de toda a minha vida! Eu dediquei toda a minha vida para chegar neste momento. Meu tio e a minha avó morreram recentemente e eu dedico a eles. Eu não posso acreditar!”, afirmou o potiguar.

Ítalo entrou para o seleto grupo dos brasileiros campeões mundiais. O próprio Medina, que é bicampeão (2014 e 2018) e Adriano de Souza, o Mineirinho (2015). Em 2015, ele já tinha sido eleito “o estreante do ano” na temporada e por muito pouco não esteve na briga pelo título mundial daquela temporada.