Ingredientes

3 ovos

3 colheres (sopa) de leite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher (sopa) de óleo

4 xícaras (chá) de arroz cozido com temperos

200 g de peito de peru defumado em cubinhos

1/2 xícara (chá) de azeitonas verdes em rodelas

1/4 xícara (chá) de cebolinha verde picada

220g de requeijão cremoso levemente aquecido

200g de creme de leite

340g de Batata palha

Modo de preparo

1 Bata ligeiramente os ovos e adicione o leite. Tempere com sal e pimenta a gosto.

2 Aqueça o óleo em uma frigideira antiaderente sobre fogo médio e despeje a mistura de ovos. Cozinhe, mexendo às vezes, até firmar ligeiramente, sem perder a cremosidade.

3 Em uma tigela grande, junte o arroz cozido com o peito de peru, a azeitona, a cebolinha e o ovo mexido. Misture o requeijão com o creme de leite e incorpore ao arroz. Prove o tempero.

4 Distribua em um refratário de tamanho médio untado com óleo, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio preaquecido (180°C) por 15 a 20 minutos ou até aquecer bem. Cubra com a batata palha e sirva em seguida.