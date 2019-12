Foi preso na tarde desta terça-feira (17), José Lucas Barbosa dos Santos, 22 anos, acusado de participar do roubo de um veículo na avenida Comandante Costa, na região central de Cuiabá. O carro foi recuperado e entregue à vítima.

Conforme as informações da Polícia Militar, dois bandidos armados renderam o motorista do veículo Toyota Etios no meio da rua, entraram no carro e fugiram. O celular e uma quantia de R$ 160 também foram levados pelos criminosos.

Após ser acionada pela vítima, a PM em rondas, avistou o carro abandonado próximo ao Ginásio do Quilombo. Com as características dos suspeitos, os policiais continuaram em diligências, quando avistaram um deles próximo a um restaurante.

Reconhecido pela vítima, o suspeito confessou a participação no crime. Ele estava em posse do dinheiro e do celular. Além de o reconhecer como autor do roubo, o motorista do veículo, disse que José Lucas, foi quem saiu dirigindo o carro após o roubo.

Diante dos fatos o assaltante foi encaminhado à Central de Flagrantes de Cuiabá, para as providências que o caso requer. O outro assaltante que estava com a arma usada no crime, não foi localizado, mas já foi identificado.