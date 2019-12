Atleta de fisiculturismo há apenas quatro anos, o sargento da Polícia Militar de Mato Grosso, Madson Siqueira (38 anos), já coleciona diversas premiações. A mais nova conquista foi no último final de semana, em Curitiba (PR), no Rafael Brandão Classic, evento que contou com a presença de mais de 500 fisiculturistas e com a participação de atletas de renome internacional como Felipe Franco e Fábio Giga. Madson ganhou o primeiro lugar nas categorias Men’s Physique Novice e Men’s Physique Open (acima de 1,85m) e levou ainda a medalha de segundo lugar na categoria Men’s Physique Master.

Em 2012, o atleta fez a opção de mudar o estilo de vida. Estava acima do peso e não era frequentador de academias. Desde então, Madson segue uma rotina regrada de dieta e treinos. Pratica em média duas a três atividades físicas durante o dia, antes e após o expediente de trabalho. Aos finais de semana também segue a rotina de treino, atividade aeróbica e dieta.

Nessa última competição, as medalhas vieram mais suadas. Madson teve alguns obstáculos durante a sua preparação, problema de saúde e diversas dificuldades inclusive de recursos. Mesmo assim não desistiu. Contou com a ajuda de familiares e amigos, promoveu rifa para arrecadar dinheiro para a viagem, contou com patrocínio de alguns empresários e familiares.

O atleta já se planeja para as próximas competições em 2020, e continua à procura de patrocinadores, sem perder o foco nas festas de final de ano.

Para patrocinar o atleta, entre em contato pelo telefone (65) 99272-0407 (Madson).

Confira abaixo todas as premiações do atleta:

Categoria Mens Physique

2015

Regional – Sorriso MT

2º Lugar na categoria MEN’S PHYSIQUE NOVICE (acima de 1,85m)

Estadual MT

2º Lugar na categoria MEN’S PHYSIQUE OPEN (acima de 1,85m)

2019

Estadual MT

2°Lugar na categoria MEN’S PHYSIQUE OPEN (acima de 1,85m)

Sardinha Classic – Balneário Camboriú SC

2019

1° lugar na categoria NOVICE

1°Lugar na categoria MEN’S PHYSIQUE OPEN (acima de 1,85m)

2°Lugar na categoria SPECIAL FORCE (somente atletas das forças armadas)

3°Lugar na categoria MASTER (acima de 35 anos)

Campeonato Regional Nova Mutum MT

2019

1°Lugar na categoria MEN’S PHYSIQUE (acima de 1,85m)

Rafael Brandão Classic – Curitiba PR

2019

1°Lugar na categoria MEN’S PHYSIQUE NOVICE (acima de 1,85m)

1°Lugar na categoria MEN’S PHYSIQUE OPEN (acima de 1,85m)

2 Lugar na categoria MEN’S PHYSIQUE MASTER