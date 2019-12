O vice-líder do Governo de Jair Bolsonaro na Câmara Federal, o deputado federal José Medeiros (PODE), vem utilizando sua posição de destaque junto ao Governo Federal e o espaço político conquistado no Congresso Nacional para ajudar Mato Grosso. Além de destinar R$ 15 milhões para a Atenção Básica em Saúde de 70 municípios, o parlamentar decidiu trabalhar para fortalecer cidades polos que são referências regionais, exatamente o que representa Rondonópolis para Sul do Estado.

Medeiros articulou junto à bancada federal a deliberação de R$ 10 milhões que foram pagos, nos últimos dias, para o socorro orçamentário da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, que é responsável pelo atendimento de 19 municípios da Região Sul. O parlamentar usou toda sua parte dentro da emenda coletiva impositiva de bancada para garantir cerca de R$ 7 milhões. O restante, os outros parlamentares decidiram reforçar para que a filantrópica pagasse parte da dívida que possui. A iniciativa de Medeiros evitou o fechamento da Santa Casa. Somente para saúde e infraestrutura de Rondonópolis, Medeiros articulou mais de 100 milhões em recursos para o município.

“É um hospital onde nascem praticamente todas as crianças desta parte de Mato Grosso e que, em virtude de grave problema financeiro, corre o risco até de fechar as portas. A população não pode ficar sem esse serviço e por isso ocupei toda minha cota parte nesta finalidade e os demais representantes, sensíveis à causa, completaram até chegarmos a este valor que garantiu que pudéssemos seguir contando com a Santa Casa”, comentou.

Para o início de 2020, Medeiros já tem a confirmação junto ao Ministério da Saúde do envio de outros R$ 15 milhões para Santa Casa, sendo que mais de R$ 12 milhões do montante sairão de suas emendas individuais. O deputado revela que decidiu por apoiar o processo de reestruturação administrativa da unidade de saúde atendendo um pedido da população de Rondonópolis e após verificar a seriedade do trabalho que está sendo implantado na filantrópica. Ainda como senador, Medeiros já havia mandado mais de R$ 3,5 milhões para a modernização de equipamentos no hospital.

“Recebi a visita, em Brasília, do grupo de mulheres que está liderando esta verdadeira operação de reformulação da Santa Casa de Rondonópolis. Elas possuem todos os números, o tamanho da dívida e como ela foi formada, quais os próximos passos e toda a transparência necessária para garantir a saúde financeira da unidade de saúde. O valor dos débitos é algo em torno de R$ 24 milhões. Com a emenda que chegou agora em dezembro mais o outro montante que chegará no início do próximo a situação será equacionada. A partir de agora, o foco é garantir que essa situação não mais ocorra”, pontuou o deputado federal.

Infraestrutura

No exercício de 2019, Medeiros também destinou para a saúde de Rondonópolis uma emenda de mais de R$ 770 mil, pagos ainda em julho, dentro do Piso de Atenção Básica – PAB. O parlamentar explica o acordo de cavalheiros que estabeleceu com o prefeito da cidade, José Carlos do Pátio (SD), para que o dinheiro que ele economizasse no setor fosse aplicado na reforma da sede da União dos Bairros da Região Salmen (Unisal) e dentro do projeto do Oratório “Filhos de Dom Bosco”, desenvolvido pelo padre Danilo Rinaldi.

“Tínhamos estas duas demandas de instituições que fazem trabalhos fundamentais dentro de Rondonópolis e como havia este espaço para auxiliar no custeio em saúde, que é uma verba que é bem menos burocrática para ser liberada, falei com o prefeito Zé do Pátio e ele, cordialmente, nos atendeu. Como pelo executivo municipal é muito mais fácil realizar uma obra, acabamos destinando valor parecido com o que seria aplicado na Unisal e no Oratório. Os serviços então puderem ser efetuados de maneira compensatória, com recursos da Prefeitura. Eu agradeço o município pela parceria. Trabalhando juntos conseguimos ser mais fortes”, frisou Medeiros.

Ainda no mês de dezembro de 2019, outra emenda de mais de R$ 4 milhões, enviada por Medeiros com a finalidade de pavimentar as vias urbanas da Avenida dos Estudantes, em Rondonópolis, foi licitada e a empresa Tripolo já tem a ordem de serviço para executar as obras. No início do próximo ano, um programa extenso de pavimentação por diversos bairros e um trabalho de recuperação no Distrito Industrial Rondonópolis também começará a ser executado. Os serviços serão frutos de uma emenda coletiva de bancada no valor de R$ 56 milhões, enviadas ainda em 2018 para o município e que teve Medeiros e o ex-deputado federal, Adilton Sachetti (PRB) como principais articuladores. Medeiros também conseguiu junto ao ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, a inclusão de Rondonópolis no Programa “Avançar Cidades”. Com isso, o município poderá ter acesso a um financiamento de R$ 27 milhões para ser aplicado em mobilidade urbana.