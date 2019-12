O autor de um roubo a um taxista de Rondonópolis foi preso em flagrante pela Polícia Judiciária Civil, na manhã desta segunda-feira (30.12), após ser identificado em investigações da Delegacia de Pedra Preta.

O suspeito de 25 anos, simulou uma corrida para praticar o crime e foi autuado em flagrante por roubo qualificado. A ação criminosa aconteceu na madrugada desta segunda-feira (30), quando o suspeito acionou um táxi, no bairro Padre Lotar em Rondonópolis.

Após embarcar no veículo o acusado utilizando de uma faca, anunciou o roubo e obrigou o motorista a seguir até próximo ao município de Itiquira, onde o taxista foi liberado após entregar quantia em dinheiro e aparelhos de telefones celulares para o suspeito. O veículo foi posteriormente abandonado e localizado pelos policiais militares no município de Pedra Preta.

Assim que tomaram conhecimento da ocorrência, a equipe da Polícia Civil de Pedra Preta iniciou as investigações, conseguindo identificar e realizar a abordagem do suspeito em sua residência no bairro Jardim Independente, no município.

Após ser detido o suspeito foi conduzido a Delegacia de Pedra Preta, onde interrogado pelo delegado João Paulo Praisner confessou o crime e alegou que decidiu praticar o roubo em razão de não possuir dinheiro para se deslocar de Rondonópolis até Pedra Preta.