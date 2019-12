Uma ação conjunta do Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) e da Polícia Federal (PF) resultou na prisão de quatro homens e na apreensão de 436 quilos de drogas , na zona rural do município de Comodoro (MT). O flagrante foi realizado no final da tarde desta sexta-feira (20).

A droga, carregada na Bolívia, era transportada num avião modelo Cessna 206, mas o piloto e co-piloto conseguiram fugir adentrando numa região de mata.

A suspeita é que a droga tinha como destino a região Sudeste do país. Um veículo com dois ocupantes dava apoio para o pouso da aeronave em uma fazenda. Os dois homens que estavam no automóvel foram detidos. Seus nomes não foram divulgados. Também não foi informado qual tipo de droga foi apreendida, se é maconha ou cocaína.

Segundo as investigações preliminares, o gerente da fazenda, que também foi preso, receberia R$ 30 mil para permitir pousos e decolagens de aeronaves carregadas de drogas. Uma terceira pessoa que também dava cobertura foi presa.

Além da apreensão das drogas, também foram apreendidas seis armas de fogo, sendo um fuzil, duas carabinas, um revólver, uma pistola e uma espingarda. Os veículos que davam apoio para a ação criminal foram apreendidos.

Participaram da ação profissionais do Gefron, da Polícia Federal, do 12º Comando Regional da Polícia Militar e da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar. As buscas continuam na tentativa de localizar o piloto e o co-piloto que fugiram. O carregamento de droga e os presos foram levados para a Polícia Federal.