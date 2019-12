Preparo:

Leite de coco de bacalhau:

1 Leve o leite de coco fresco ao fogo com as aparas de bacalhau e a cebola em cubos. Cozinhe por 20 minutos, retire os ossos das aparas e reserve.

Prato:

1 Acomode o lombo de bacalhau com a pele para cima numa assadeira de ferro com a cebola, o alho e os legumes cortados.

2 Regue com o leite de coco de bacalhau e o azeite.

3 Leve ao forno aquecido a 180°C e asse por 15 minutos.

4 Retire do forno e junte as ervas (chicória e salsinha) rasgadas com a mão.