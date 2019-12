Bandidos invadiram uma agência do Banco do Brasil na rua Comandante Costa, em Cuiabá, e tentaram explodir os caixas eletrônicos na madrugada desta segunda-feira (30). Apesar de danificar os caixas eletrônicos, nada foi levado pelos criminosos.

De acordo com as informações da Central de Monitoramento de Segurança do banco, os bandidos invadiram a agência por volta das 3h e colocaram os explosivos nos caixas. Quando a Polícia Militar chegou chegou no local, havia muita fumaça e estilhaços de vidros espalhados pela agência e fora dela. No entanto, os bandidos já não estavam mais no local.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado, fez uma varredura pelo local e confirmou o uso de explosivos na ação criminosa. Porém, constatou que não houve a violação dos caixas.

As câmeras de segurança deverão auxiliar na identificação dos bandidos. Uma equipe da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), da Polícia Civil, esteve no local para iniciar as investigações.

No dia 27 de maio deste ano, a mesma agência bancária já tinha sido alvo de criminosos também durante a madrugada e com uso de explosivos. Na época, alguns caixas eletrônicos foram danificados, mas os ladrões não conseguiram levar dinheiro.