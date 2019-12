Funcionários e pacientes da policlínica do Planalto, em Cuiabá, foram feitos reféns e roubados por bandidos armados. O assalto ocorreu na madrugada desta quarta-feira (25). O local não possuí segurança, nem mesmo viaturas policiais fixas. A unidade também não tem câmeras de segurança.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao menos 15 pessoas estavam na unidade de saúde. Os bandidos fugiram levando joias, celulares e outros objetos das vítimas.

De acordo com a PM, funcionários contaram que um criminoso de boné, bermuda e camisa preta entrou no local, sacou uma arma e apontou em direção aos funcionários e pacientes que estavam na recepção aguardando atendimento. Eles foram levados a uma sala no interior da unidade.

Lá, o bandido tomou celulares e objetos de valor das vítimas. A Polícia Militar foi acionada e fez rondas na região, mas não encontrou nenhum suspeito.

Procurada pelo PORTAL AGORA MATO GROSSO a Prefeitura não se manifestou sobre o ocorrido.