Um adolescente de 17 anos foi apreendido e um jovem identificado como Joseph Henryk Barcelo Franco, 18 anos, foi preso pela equipe de Força Tática do 5º Comando Regional, na madrugada desta terça-feira (17), no bairro São José, em Barra do Garças (MT). A dupla foi detida pelo crime de tráfico de drogas.

Conforme informações, a equipe policial deparou com o menor infrator que é já conhecido das equipes policiais por cometer vários atos ilícitos na região. O menor estava na rua, em frente a um conjunto de “kitnets” e ao perceber a presença policial, o indivíduo tentou dispensar um invólucro, porém, ao ser abordado, o pacote foi encontrado pelos policiais que identificaram ser substância análoga a maconha.

Diante da situação de flagrante, os policiais desempenharam buscas na residência do indivíduo, onde foi encontrado o suspeito Joseph de 18 anos. Consta no Boletim que os policiais já haviam recebido informações de que o suspeito utilizava do menor de idade para traficar ilícitos, já que tal condição o impede de continuar preso.

Ainda em buscas pela residência, foram encontradas outras porções de substância análoga a maconha, além de uma quantia significativa de dinheiro, diversos celulares, uma corrente aparentando ser ouro e uma TV, objetos provavelmente provenientes da troca por entorpecentes. Foram encontrados também diversos sacos plásticos, muito usados na embalagem de entorpecentes para venda.

Ambos indivíduos foram conduzidos a Delegacia de Polícia para as providências que o caso requer.

As informações constam no Boletim de Ocorrência N°: 2019. 375986.