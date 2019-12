Modo de preparo:

1. Lave e corte as tampas das batatinhas.

2. Faça uma cavidade de um lado com o auxilio de um boleador.

3. Cozinhe as batatas até que fique “al dente”.

4. Escorra as batatas e as disponha em assadeira regada com azeite.

5. Leve as batatas ao forno pré-aquecido à 180 graus por 7 minutos ou até que doure.



Modo de preparo do recheio:

1. Misture o cream cheese, o parmesão, a calabresa e a salsinha.

2. Recheie as batatinhas.

3. Leve ao forno por mais 5 minutos.

4. No momento em que for servir, salpique o bacon.

Esperamos que tenham gostado! Um beijo grande!