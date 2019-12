Ainda na noite de ontem (26) os mergulhadores do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo da última vítima de afogamento no Rio Teles Pires. Zenilda Camargo Alves, 32 anos, estava desaparecida desde a tarde do dia 25, quando o barco em que ela estava afundou.

O corpo do irmão dela, Rafael Camargo Alves, 20 anos, e da namorada dele, Anna Maria Sarate, 18 anos, foram encontrados durante a tarde.

Mais três adultos e duas crianças estavam na embarcação, mas conseguiram se salvar. A família passava o Natal em uma chácara próxima.

A região em que o barco afundou é uma lagoa que se formou após a implantação da barragem no rio.