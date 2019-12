A Policia Rodoviária Federal (PRF), registrou mais um acidente na tarde desta segunda-feira (16) na BR-070, há cerca de 30 km de Primavera do Leste (MT). Quatro pessoas estavam em automóvel HB-20 Sedan, entre elas, um bebê de quatro meses de vida.

Segundo informações do condutor, ele perdeu o controle da direção e saiu da pista capotando o veículo por várias vezes. O menino estava no bebê conforto e não se feriu. As demais pessoas também saíram ilesas do acidente.

Ainda de acordo com a PRF, os itens de segurança do veículo foram importantes para que os ocupantes do carro, não sofreram lesões no capotamento. A Polícia Rodoviária Federal não divulgou o nome das vítimas, nem qual a cidade de destino delas.

Os benefícios de usar o bebê conforto e a cadeirinha para crianças nos veículos são indiscutíveis, na avaliação de especialistas e autoridades de trânsito. Os assentos infantis previnem entre 50% e 90% a ocorrência de lesões graves e mortais causadas por acidentes e freadas bruscas. Por isso, os equipamentos se tornaram um dos focos durante as fiscalizações.