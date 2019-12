O veterinário Sergio Marqueti, o adestrador de cães Adilson Tosi e seu filho Miguel Tosi salvaram um cachorro de ser devorado por uma sucuri em Jaborandi, interior de São Paulo. O veterinário postou o vídeo do resgate em sua rede social no sábado (14).

Os três estavam pedalando na região conhecida como Lagoa do Pirola junto com seus cachorros quando um deles, o Negão, se afastou para beber água na lagoa. Depois de um tempo, o tiro começou a escutar o choro do animal e o encontraram com uma sucuri de aproximadamente 4m enrolada no corpo.

O réptil abocanhou Negão no pescoço e ambos começaram a afundar na água. Sergio, então, pulou na lagoa e conseguiu puxar os dois para a margem. Com a ajuda de Adilson e Miguel, conseguiram libertar o cachorro. O resgate levou cerca de 20 minutos.

Nas imagens, é possível ver o momento do resgate e o cuidado que o trio teve para salvar o cachorro e não matar a cobra, que foi devolvida à natureza sem ferimentos.

Veja o vídeo.