Nesta sexta-feira (27), a Câmara Municipal de Cuiabá realiza cinco sessões extraordinárias. As sessões matutinas e a primeira sessão vespertina serão destinadas a limpeza de pauta.

Ainda aguardam votação alguns projetos de autoria de vereadores e também mensagens do Executivo Municipal, dentre elas o projeto da reforma administrativa no staff do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), para vigorar em 2020, no último ano de mandato.

As sessões marcadas para às 18h e 20h serão destinadas a apreciação da Lei Orçamentária Anual (LOA) do próximo ano.

Como se trata de peça orçamentária, a matéria requer duas votações e pauta exclusiva. Após isso, o Legislativo Cuiabano entre em recesso parlamentar retornando as atividades no início de fevereiro do ano que vem.