O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretária de Estado de Saúde (SES-MT), publicou na edição do Diário Oficial do Estado que circulou na segunda-feira (16.12), o edital de convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo do Hospital Regional de Sinop.

Os convocados devem apresentar-se durante o período de 16 a 20 dezembro de 2019 no setor de Recursos Humanos do Hospital Regional de Sinop, das 8h às 11h e das 13h às 17h, para a entrega dos documentos obrigatórios, conforme consta especificado no edital. Para acessar a lista com de documentos obrigatórios clique aqui.

Estão sendo convocados 161 profissionais para 17 cargos: 2 administradores, 2 analistas de T.I. – suporte de rede, 2 auxiliares de farmácia, 1 contador, 4 assistentes sociais, 64 enfermeiros, 1 enfermeiro auditor, 53 técnicos em enfermagem, 1 engenheiro do trabalho, 2 técnicos em segurança do trabalho, 5 farmacêuticos, 2 técnicos de imobilização ortopédica, 3 psicólogos, 15 maqueiros, 2 nutricionistas, 1 fonoaudiólogo e 1 médico.

Serviço

O Hospital Regional de Sinop fica localizado na Rua das Caviúnas, 1759 – Setor Comercial.