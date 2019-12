Após cinco anos foragido, o casal apontado como articulador de um roubo seguido de morte ocorrido em Nova Monte Verde (MT), foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na zona rural do município de Querência (MT). O trabalho para cumprimento de mandados judiciais foi deflagrado na manhã dessa terça-feira (17.12), após troca entre as Delegacias de Polícia das duas cidades.

Nilson Dessbesel, 46 anos, conhecido como “Gaúcho”, e sua esposa, Tatiana Aparecida do Nascimento Dessbesel, estavam com as ordens de prisão preventiva decretadas pela Comarca de Nova Monte Verde, por latrocínio.

O fato bárbaro aconteceu no ano de 2014, quando a mando do casal, dois indivíduos armados invadiram um estabelecimento comercial para assaltar e renderam uma família.

A Polícia Militar foi acionada e logo que chegou ao local houve troca de tiros, culminando a morte do dono do mercado. Ainda na ocasião um policial militar foi alvejado, bem como sua arma de fogo e uma viatura da PM levada pelos suspeitos.

No decorrer das diligências, os autores do roubo acabaram presos e o casal apontado como responsável por planejar o roubo identificados, tendo os pedidos de prisão preventiva representados pela Polícia Civil.

Conforme o delegado de Nova Monte Verde, Eugênio Rudy Junior, as investigações continuaram de forma ininterruptas para elucidação do caso. Os dois procurados, desde então, foragiram para o Estado de São Paulo onde permaneceram por certo tempo, até retornarem para Mato Grosso.

Após monitoramento foi identificado que Nilson e Tatiana estavam residindo em uma chácara na região da PA Brasil Novo, em Querência. Com os mandados de prisão foi solicitado apoio a equipe de Querência, que rapidamente efetuou a prisão do casal na zona rural.

Na cidade de Nova Monte Verde, foi cumprido a ordem de busca e apreensão domiciliar, tendo como endereço alvo a casa do pai da suspeita.

“A prisão dos intelectuais do gravíssimo crime é resultado do empenho das equipes de policiais civis de Querência e Nova Monte Verde, que não mediram esforços para dar fiel cumprimento aos mandados judiciais”, enalteceu o delegado Eugênio Rudy Junior.