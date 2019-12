Mesmo com a determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para cumprimento imediato da decisão que cassou o mandato da senadora Selma Arruda (Podemos) no dia 10 deste mês, ela terá uma sobrevida no cargo até fevereiro de 2020. O Senado entra em recesso a partir da próxima segunda-feira (23).

Enquanto isso, a juíza aposentada que foi cassada por crime de caixa 2 e abuso de poder econômico nas eleições de 2018, continuará tendo direito a imóvel funcional, cota parlamentar e um salário mensal de R$ 33,7 mil.

A sobrevivência de Selma no Senado pelos próximos dois meses, mesmo depois da publicação do acórdão do TSE que confirmou a cassação por 6 votos a 1, se dá pelo fato de a Mesa Diretora do Senado ainda não ter declarado oficialmente a vacância do cargo.

Conforme previsto na Constituição, o senador cassado pela Justiça Eleitoral precisa ter a perda do mandato declarada pela Mesa Diretora da Casa.