O projeto de lei de autoria do vereador Marcrean Santos (PRTB) que cria o Dia do Evangélico no município de Cuiabá, que estava previsto para voltar à pauta de votação nesta sexta-feira (20), na Câmara de Vereadores preocupa o comércio da Capital. O setor atesta que não é contra prestigiar os evangélicos da Capital, mas rechaça a criação de mais um feriado.

“Os feriados causam grande impacto nos negócios das empresas e na economia do município, já que no feriado o empresário se obriga a pagar horas extras e outros dispêndios previstos na legislação. O comércio precisa continuar gerando emprego e renda e, para isso, contamos com a ajuda dos nossos vereadores”, ressaltou o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá (ACC), Jonas Alves.

No decorrer de 2020 estão previstos sete feriados nacionais, sete pontos facultativos estaduais e quatro municipais, mais o aniversário de Cuiabá, no dia 8 de abril. Conforme a proposta do vereador, o Dia do Evangélico deverá ser comemorado em 31 de agosto e constar no calendário oficial do município como feriado.

Conforme Jonas Alves, os empresários devem se unir pressionar os vereadores a não aprovarem o projeto. “Neste momento é importante o engajamento e participação de todo setor empresarial de Cuiabá”, finalizou.

Vale lembrar que as sessões previstas para sexta-feira foram suspensas e reagendadas para o dia 27 deste mês.