Que tal começar 2020 renovada? Grande parte das superstições de ano novo envolvem alimentos, não é verdade? De acordo com muitas culturas, essas comidas trazem saúde, felicidade, boas vibrações e até casamento para o próximo ano. Mas será que, além disso, esses alimentos fazem bem à nossa saúde? E para a dieta?

Sementes de romã

Quer ter um bebê em 2020? Tente comer algumas sementes de romã. A fruta é um símbolo de abundância e algumas culturas dizem que ajuda quem quer ter um filho. Elas auxiliam a circulação, deixam a pele bonita e ajudam a visão e a saúde cardiovascular.

Uvas

Na Espanha, as pessoas têm costume de comer 12 uvas à meia-noite, uma para cada batida do relógio. Alguns acreditam que a doçura de cada uva prevê como cada mês será. Elas possuem propriedades diuréticas e estimulam funções do fígado para um corpo mais disposto e uma pele mais jovem e bonita. Além disso, combatem o envelhecimento precoce.

Lentilha

Em muitos países as pessoas comem lentilhas para ganhar dinheiro e ter um próspero ano novo. Essa pequena semente é rica em fibras e contém poucas calorias. Afirmar que a lentilha emagrece não é nenhuma loucura, já que a grande quantidade de fibras melhora a saciedade e te ajudar a se sentir cheio por horas.

Verduras

Comer qualquer tipo de verdura faz com que você mantenha o dinheiro dentro da carteira. É aconselhável ingerir mais de um tipo de uma vez só. As verduras são importantes fontes de carboidratos, fibras, água e vitaminas. As folhas das verduras contêm clorofila, que limpa e oxigena o sangue.

Macarrão

Em muitas culturas asiáticas o macarrão simboliza uma longa vida. É importante não cortá-los em tamanhos menores. Você deve tentar ingerir os fios inteiros e, assim, terá sorte. O macarrão proporciona ao organismo uma maior sensação de saciedade, enquanto a baixa velocidade de absorção da glicose no sangue colabora na prevenção de doenças como obesidade, diabetes e alguns cânceres.

Peixe

Os japoneses acreditam que os peixes são um símbolo de fertilidade por conta de sua capacidade de produzir muitos ovos. Pesquisas apontam que ingerir peixe assado uma vez por semana é essencial para a manutenção da memória, além de prevenir doenças do cérebro.

Carne de porco

Muitas culturas dizem para colocar o porco no centro da festas porque eles simbolizam o progresso. O tamanho de um porco inteiro também representa a abundância. Vale lembrar: a carne de porco é ainda fonte de proteínas necessárias na reconstituição das fibras musculares e na formação de novas células.

Mas lembre-se, exageros alimentares causam prejuízos ao organismo, você deve comer porções equilibradas de cada um dos alimentos. Não exagere!