Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (17), no Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – Sanear, os integrantes do Conselho Municipal de Saneamento – Comsan receberam informações sobre as ações realizadas pela autarquia durante o ano. Na ocasião, foram avaliados os projetos executados e as obras em andamento, bem como os projetos para 2020.

Com a avaliação dos dados apresentados nas reuniões anteriores, ficou entendido que as atividades da autarquia obtiveram grandes avanços e o mês de dezembro será concluído com excelência em todos os setores. Com relação ao abastecimento de água, foram apresentados os investimentos em adutoras e reservatórios, a fim de garantir o atendimento pleno em todas as regiçoes da cidade.

Também foi destacada a obra de duplicação da Estação de Tratamento de Água – ETA, onde a produção deve chegar a 1000 litros por segundo, ficando o Sanear, preparado para acompanhar o desenvolvimento da cidade. A autarquia ainda fez a aquisição de macromedidores, hidrômetros e realizou obras com recursos próprios.

No setor esgoto, a diretoria do Sanear apresentou obras significativas. “Hoje Rondonópolis conta com 90% de rede de esgoto e caminha para os 100%. Construímos um laboratório dentro da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, que vai nos possibilitar monitorar o tratamento 24 horas por dia”, explicou o diretor técnico do Sanear, Hermes Ávila.

Foram expostas também as expectativas para 2020, ano em que a meta principal é atingir 100% de esgoto coletado e tratado na cidade, além de colocar a ETA 2 em operação. Outro projeto da diretoria, e este na área comercial, é a construção de um novo prédio para abrigar o atendimento da Caixa D’Agua. As obras devem iniciar em janeiro e o espaço vai receber o atendimento ao cliente via 0800 e whatsapp, a ouvidoria, o comercial e um minimuseu, com informações do Sanear.

“Temos o compromisso de concluir o que está em andamento e iniciar novos projetos. E a prioridade do Prefeito é de que todas as regiões da cidade sejam atendidas, levando mais qualidade de vida e bem-estar ao cidadão”, destacou a diretora-geral do Sanear, Terezinha Souza.

O Comsan é composto por representantes indicados pela administração pública, Câmara Municipal, associações de moradores, empresas privadas, entidades e movimentos da sociedade civil organizada.