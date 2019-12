A equipe do Corpo de Bombeiros do município de Sinop retomou na manhã desta quinta-feira (26) as buscas pelas três pessoas desaparecidas após um barco virar na tarde de ontem (25) no Rio Teles Pires. As informações são de que as vítimas comemoravam o Natal em uma chácara e foram andar de barco.

Duas mulheres e um homem estão desaparecidos. Dois são irmãos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as informações repassadas são de que duas crianças também estavam no barco no momento do incidente, mas foram salvas.

O local em que o barco afundou fica em uma lagoa, que é a parte alagada devido a barragem da usina no rio. O local tem muitos galhos e tem cerca de cinco metros de profundidade.