Durante as férias de fim de ano o cuidado com piscinas e em rios deve ser redobrado. Mais uma família sofre por uma morte por afogamento em Mato Grosso ocorrida na tarde de ontem (27).

Dessa vez, uma criança de um ano morreu afogada em uma piscina de uma chácara, localizada entre Cuiabá e Chapada do Guimarães, em que a família passava as festas de fim de ano. Os pais seriam do estado de Rondônia.

Os pais foram procurar a criança e já encontraram o corpo na piscina. A Polícia Civil esteve no local e não constatou nenhuma lesão aparente no corpo.

O corpo foi encaminhado ao IML.