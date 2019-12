A diretoria do MT Hemocentro comunica que, nesta sexta-feira (20.12), o setor de coleta da sede do banco de sangue estadual e a Unidade de Coleta de doação do Pronto Socorro de Cuiabá não funcionarão no período da tarde. Sendo assim, o horário de atendimento para coleta de sangue será das 7h30 às 12h.

Em virtude da redução no horário de atendimento, o MT Hemocentro estará funcioando neste sábado (21.12), das 7h30 às 12h, para atender aos doadores. Essa alteração de horário, foi pensada para atender os voluntários que não podem comparecer na unidade durante a semana.

Além disso, garantir o estoque de sangue para o final de ano, período considerado crítico, pois nos meses de férias sobe o número de pessoas acidentadas e que precisam passar por cirurgias e receber transfusão de sangue.

Serviço

Os voluntários interessados em doar sangue podem procurar o MT Hemocentro. A unidade está localizada na Rua 13 de Junho, nº 1055, Porto, em Cuiabá. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (65) 3623-0044, ramal 220, 221 e 225.