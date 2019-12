Contrário ao aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14% descontada dos servidores públicos de Mato Grosso aprovada pelo Conselho da Previdência, o deputado estadual Elizeu Nascimento (DC) recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). Ele impetrou um mandado de segurança nesta quinta-feira (19) contra o Governo do Estado e afirma que o objetivo é assegurar os direitos dos servidores públicos e militares.

O projeto de lei complementar enviado pelo governador Mauro Mendes (DEM) foi aprovado pelo Conselho de Previdência no dia 9 deste mês e encaminhado para a Assembleia Legislativa. Com isso, mudará a alíquota previdenciária descomtada dos servidores e também modificará a formula do cálculo, reduzindo o teto do INSS, que hoje é de R$ 5.834. Ainda, incidirá sobre o salário mínimo que hoje é R$ 998.

Na prática, de acordo com o parlamentar, o servidor público de Mato Grosso terá duas reduções em seu salário, que em alguns casos podem chegar a 250%.

Na petição protocolada junto ao TJMT, o deputado argumenta que o chefe do Executivo Estadual não possui legitimidade para fixar o valor da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores militares, sob pena da lei ser considerada inconstitucional.

Nascimento afirma que tentou dialogar com governo, através do secretário de Fazenda do Estado, Rogério Gallo, para a retirada dos policiais e bombeiros militares da obrigatoriedade da contribuição dos 14% colocando as categorias no mesmo patamar das forças armadas do Brasil. Argumentou que já existe uma lei federal (n.13.954/2019) garantindo esse direito, mas não houve nenhum entendimento.

Por isso, juntamente com as associações de Cabos e Soldados PM e BM (ACS), de Subtenentes e Sargentos PM e BM (Assoad) e dos Oficiais da PM e BM (Assof) foi elaborado o mandado de segurança.

O parlamentar acusa o governador Mauro Mendes de agir com autoritarismo. “Na busca incessante por mais e mais arrecadação de impostos, o governo do estado de Mato Grosso está tentando passar por cima de uma lei que já foi aprovada na Câmara Federal, no Senado e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, ou seja, já está vigente. O governo quer aplicar e cobrar leis mas não quer cumpri-las”, acusa Nascimento.