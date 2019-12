Atribuir o dia 19 de dezembro como o dia da poesia em Mato Grosso, é memorável, pois nesta data comemora-se o aniversário de um dos maiores poetas brasileiros do século XX, Manoel de Barros, cuiabano nascido no bairro do Porto. “Venho de uma Cuiabá de garimpo e ruelas entortadas…”, diz o poeta em seu “Autorretrato falado”.

“Poesia é voar fora da asa”, nos conta o poeta, ao referir-se a quanto ela nos permite voar e sermos livres.

É extraordinário perceber como a poesia nos ajuda a voar, viajar, e até mesmo a refletir sobre tantos aspectos da vida. Ao trabalhar com meus alunos a literatura mato-grossense e seus respectivos autores, percebo o quanto eles ficam encantados. Nesse trabalho conheci autores que tem na alma a poesia. E são encantadores. Outro aspecto relevante é como a poesia transforma e faz e faz com que as pessoas possam ir muito além da imaginação. Apresentar a literatura e os autores mato-grossenses aos alunos, utilizando a sua produção como recurso didático e de formação, nos têm dado resultados extraordinários. O sentimento de pertencimento faz com que haja uma grande conexão e empatia por parte dos alunos, e percebo um “despertar de sensibilidades”.

Nesse contexto, o dia da poesia deve ser lembrado e trabalhado em todas os níveis escolares para que o aluno tenha contato com ela desde cedo e a incorpore, sem mesmo compreendê-la, a princípio. Outrossim, é necessário estimular a criança desde cedo a conhecer esse mundo encantador que começa na infância.

Considero que o dia da poesia deva ser lembrado e comemorado em todos os âmbitos, visto que por meio dela podemos voar sem asas.

E você, já leu uma poesia hoje?

Destaco duas poesias para o dia de hoje, a primeira do estudante Thiago da Costa Pereira, de 16 anos e a segunda da aluna Rafaela Rodrigues de Moraes, de 17 anos, ambos do 2º ano do ensino médio do Colégio Salesiano São Gonçalo. Confiram:

Viva a poesia, minha psicologia

Autor: Breu

Basta de paroxetina e sertralina!

Traga-me caneta à mão,

Para que surjam as palavras sem disciplina!

A poesia é minha maior remediação,

Ainda que sua exigência seja dura e salina.

Neste espaço, o mundo a mim pertence!

Sol e Lua se tornam cada olho,

Estrelas viram minha lágrima circense,

E a língua, danosa quanto fuzil de ferrolho,

Amansa e se vê praia ao que pense.

A saliva? São os oceanos de agonias em meu entrefolho!

Ademais, escrever é pura psicologia!

A existência é ácida e sarcástica:

Despoja-me todo vigor, cria utopia

E traz melancolia nesta fala artística!

Descrevo o que vivo: ilusão e fantasia!

Ah,como és benigna, Metalinguística!

És nesta escritura minha maior primazia!

Nada sou, mas agora me faço imperador;

Muito acima de Júlio César ou Napoleão,

Pois domino o maior poder: o do trovador,

Que com lirismo conquista a multidão

E traz aos fidalgos devaneio encantador!

Viva a poesia e vivam a poesia,

Pois é mãe que alivia quem está em martírio

E é aos enfermos a mínima anestesia,

Antes que seus nomes parem em obituário

E seus espíritos fujam em macabra folia.

(Por Thiago da Costa Pereira, 16 anos, aluno do 2º ano do ensino médio do Colégio Salesiano São Gonçalo)

Aguabçna

As palavras se amontoam em minha mente

Como uma reação Química

Sinto meu corpo diferente

Não consigo controlar

Se quiser ver frente a frente

Venha aqui e sente

Meus dedos doem

Há algo que os corroem

Frente a frente deságua

Aqueles que existiam antes se mim

Levantem suas asas e voem

Pois dentro de mim as palavras roem

Se amontoam como uma bagunça

Querem algo me dizer

Até que a mais forte vença

Não sabemos quem vai perder

Alguns dizem ser doença

Aquilo que eu insisto em ter

Mas digo: “é esperança”

Pra mim, para ele, você.

(Por Rafaela Rodrigues de Moraes, de 17 anos aluna do 2º ano do ensino médio do Colégio Salesiano São Gonçalo)

*Silbene Rapozeiras

Professora de Literatura do Colégio Salesiano São Gonçalo