As obras de duplicação da BR-163/364 avançaram neste ano em Mato Grosso e chegaram a 85% de conclusão entre Cuiabá e Rondonópolis.

Dividida em três lotes, as obras ocorrem em 174 km neste trecho e contam com duplicação e restauração. Grande parte da via duplicada está sendo executada em pavimento de concreto, tecnologia que tem como vantagens, maior durabilidade e economia nos serviços de manutenção.

“A duplicação é uma grande realização para Mato Grosso e também para o Brasil, em função de ser uma das principais vias de escoamento da produção brasileira. Além de diminuir consideravelmente o tempo de viagem dos usuários, também reduziu o número de acidentes frontais de veículos na rodovia”, explica o superintendente do DNIT em Mato Grosso, Orlando Fanaia Machado.

O empreendimento ainda conta com obras no Distrito Industrial de Cuiabá, onde estão sendo erguidos quatro viadutos e a ampliação das ruas laterais (que é a principal entrada no perímetro urbano de Cuiabá).

O trecho que contempla o lote do Distrito Industrial tem 42,40 km de extensão, que se inicia no segmento em concreto da Serra de São Vicente até o viaduto existente no entroncamento com a Rodovia dos Imigrantes (BR-070/MT). Hoje, a média diária nesse segmento da rodovia supera os 8 mil veículos pesados, que interferem diretamente na mobilidade urbana de Cuiabá. A previsão é de que as obras sejam concluídas neste trecho em 2020.

ENTREGAS

Neste ano, foi liberada para os usuários, uma das pistas que está sendo duplicada no Distrito Industrial de Cuiabá. Nova liberação de 12 km foi feita em dezembro, com o objetivo de que nas férias de fim de ano, os motoristas possam trafegar em via duplicada até Jaciara e de Juscimeira até Rondonópolis

Ainda na BR-163/364/MT, foi entregue o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 388, na saída de Cuiabá em direção a Rondonópolis. No local, uma nova edificação foi construída e também levantada uma nova estrutura de cobertura das pistas. Para o início de 2020, está programada a entrega do contorno de Juscimeira, também na mesma rodovia federal.

A conclusão da duplicação da BR-163/364 será em meados de 2021, com a realização do contorno de Jaciara.

Já em outras rodovias federais que cortam Mato Grosso, o trabalho do DNIT também avançou em 2019. Somente neste ano, quatro das oito pontes da BR-242/MT no trecho de Nova Ubiratã até Santiago do Norte foram liberadas para tráfego de veículos. A última que falta ser entregue será liberada no próximo ano. Também foi entregue, 1,2 km de pavimentação da BR-242/MT, na travessia urbana de São Felix do Araguaia, além da travessia urbana de Primavera do Leste, além da iluminação de Água Boa.

Para 2020, também estão programadas as entregas da travessia urbana de Rondonópolis, o contorno de Juscimeira e a conclusão do Distrito Industrial de Cuiabá