Violência doméstica movimentou o plantão policial da Capital com diversas ocorrências. Em duas delas as vítimas foram agredidas fisicamente e ameaçadas até de morte. Na madrugada desta quarta-feira (25), depois de ser espancada pelo companheiro Jonas Queiroz Gobo, 30 anos, uma dona de casa de 30 anos foi obrigada a ir com ele a uma casa noturna em Várzea Grande, onde continuou sendo ameaçada e espancada em público.

Só depois que o casal retornou, a mulher aproveitou que o agressor dormiu e acionou a Polícia Militar que fez a prisão dele na residência. Ela apresentava lesões pelo corpo, rosto e couro cabeludo e disse que as agressões ocorreram depois que ela atendeu a um telefonema com uma mensagem de uma amiga. Depois de agredida, a vítima teve o celular confiscado.

Outro caso, registrado na madrugada de Natal, a vítima foi uma mulher de 36 anos. Ela também foi agredida e ameaçada de morte com uma faca pelo companheiro ciumento. Dias antes, o suspeito havia apontado um revólver contra a cabeça dela. A arma foi apreendida pela Polícia Militar na residência.

A vítima acusa o companheiro Aldo Soares de Camargo, 38 anos, de não permitir que ela conviva com a família, de usar redes sociais e até de ver o filho. A discussão aconteceu depois dele proibir ela de assistir a uma partida de basquete em que o filho iria jogar, no ginásio Verdinho, no CPA.

Depois de agredi-la, o suspeito decidiu indo com ela, mas no ginásio o filho da vítima percebeu que a mãe era ameaçada e ao pedir que ela ficasse com ele também foi ameaçado por Aldo. Populares presenciaram o fato e acionaram a Polícia Militar, que fez a prisão do acusado.