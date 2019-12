A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, juntamente com a Caixa Econômica Federal (CEF) realizaram na tarde desta terça-feira (17) na sede da União Rondonopolitana de Associação de Moradores de Bairros (Uramb), o tão aguardado sorteio das casas do Residencial Dona Neuma. A cerimônia foi marcada por muita emoção pela realização do sonho da casa própria para 460 famílias.

“Estou muito feliz, foram muitos anos de luta, eu só tenho hoje a agradecer ao prefeito Zé Carlos do Pátio, aos vereadores que nos deram apoio. Foram oito anos de luta e conseguimos, eu como líder estou muito feliz. É um sentimento de felicidade, de emoção, alegria e agradecimento, esse prefeito foi maravilhoso e nos ajudou bastante”, agradeceu a beneficiária Leuzane Fernandes dos Santos.

Em sua fala, o prefeito Zé Carlos do Pátio destacou a importância de investir em políticas habitacionais.

“A gente sente o dever cumprido, mas ainda falta uma demanda grande de casas. A Prefeitura está comprando duas áreas para assentar mais duas mil famílias e estaremos entregando em breve mais mil apartamentos, então serão quatro mil famílias atendidas. O triste que temos 15 mil pessoas na fila, como prefeito estou me esforçando, mas se não houver uma política do governo federal e do Estado para olhar para o cidadão e dar dignidade para eles, é muito triste, pois há necessidade de mais casa, porque habitação é segurança familiar,” ressaltou Pátio.

O secretário municipal de Habitação e Urbanismo, Paulo José Correia destacou que o trabalho desde o início da gestão foi fazer a retomada e a entrega das moradias.

“Hoje é um dia muito especial para nós poder estar atribuindo essas famílias a tão sonhada casa própria. Estamos muito felizes com o sorteio dessas casas, desde que assumimos a gestão em 2017, foi focado em retomar todas as obras paralisadas, em especial do Programa Minha Casa, Minha Vida. É trabalho, é dedicação e muito empenho”, frisou o secretário municipal Paulo José Correia.

Após o sorteio, os beneficiários firmam o contrato das residências na Caixa Econômica Federal e posteriormente ocorre as vistorias nas casas. A previsão que a entrega das residências ocorra no início de 2020.