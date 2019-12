O treinador profissional de mentalidade e desempenho da China começou a trabalhar com uma das equipes nacionais de surf da ilha de Hainan em março de 2019.

Dris Mi os descreve agora como os atletas mais motivados e trabalhadores que ele já conheceu.

Quando o Comitê Olímpico Internacional (COI) adicionou o surf como um evento oficial para as Olimpíadas de 2020, a China estava entre os países que rapidamente formaram suas equipes oficiais de surf.

Disse Dris Mi:

Pra qualquer pessoa suas habilidades mentais são sua maior vantagem, o talento tem pouco a ver com progresso e conquista. O crescimento é resultado da prática intencional e do trabalho duro. Foi assim que esses jovens surfistas chineses progrediram. Nunca foi através do talento”.

Desde então, o país tem investido pesadamente no emprego de instalações e treinamento de nível elite, incluindo uma piscina de ondas de US $ 26 milhões modelada após o famoso Surf Ranch, projetado por Kelly Slater.

Após sua consulta inicial sobre seus objetivos e desafios, Dris avaliou o nível de habilidade das equipes para ver se elas estavam adequadas e observou como elas abordavam o treinamento de surf. O que ele encontrou foi um alto nível de ansiedade e potencial e não hesitou em apoiá-los.

Acrescentou Dris Mi:

“A disciplina da equipe foi exemplar. Essas crianças nada mais são do que dedicação e comprometimento com o treinamento mental e fisíco”.

Todas as técnicas e rotinas que Dris introduziu foram executadas, o treinador mudou a maneira como eles abordam o treinamento de surf de forma holística, desde rotinas matinais, sistemas de treinamento de surf, exercícios físicos e nutrição.

Está tudo na mente no geral, as aulas estavam fortemente focadas na mentalidade de um atleta, o treinador Dris introduziu conceitos como mentalidade de crescimento e mentalidade fixa, estratégias de definição de objetivos e conversa interna negativa e seu impacto no desempenho.

Explicou Dris Mi:

“Eles tinham uma prática de 360 ​​graus: treinamento em desempenho de surf, condicionamento físico, respiração, aulas teóricas, análise de vídeo, psicologia do esporte e práticas de força mental, diário de gratidão, exercícios de mobilidade, skate e nunca falharam.”

“O treinamento tem sido cansativo, mas nada é mais gratificante do que ver esses jovens surfistas crescerem profissionalmente a mentalidade vai acima de tudo.

Tem sido dito repetidamente que o esporte é 90% mental. Esta não é uma afirmação exagerada”. A mente de um atleta é a chave para o melhor desempenho. Manter-se motivado para treinar, apesar das adversidades e da capacidade de tomar decisões rápidas enquanto está sob pressão, lidar com lesões e manter o espírito esportivo.

Tudo depende das habilidades mentais do atleta”.

E assim o treinador Dris Mi vem treinando os atletas chineses para as Olimpíadas 2020.