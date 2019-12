A Escola Estadual da Polícia Militar Tiradentes “Major PM Ernestino Veríssimo da Silva” de Rondonópolis recebeu uma homenagem das mãos do vereador Adonias Fernandes (MDB) durante a sessão da Câmara Municipal que aconteceu na tarde desta quarta-feira (18).

A instituição foi inaugurada em 31 de Julho de 2019 e a filosofia é proporcionar ao discente uma cultura solidificada na disciplina e hierarquia militar, pautada por fatores éticos, cívicos e morais, preponderantes para o senso crítico, sem desprezar os basilares da pedagogia convencional, funcionando como complemento uma da outra sem haver momentos distintos e únicos, mas que caminham juntas a todo o momento.

De acordo com o vereador Escola da Policia Militar vem se solidificando no ambiente educacional de Mato Grosso e tem alcançando altos patamares na concepção da sociedade mato-grossense. “Os índices são satisfatórios perante a SEDUC e o MEC através das boas notal no ENEM e o alcance das metas do IDEB, destacando-se dentro desse cenário”, explicou.

O diretor da escola estadual de Rondonópolis é o tenente Coronel Marcos Antônio da Silva, o vice diretor 2° Tenete Mario Roberto Vieira de Souza, Coordenador Militar – 1º SGT Marques, a Coordenadora Pedagógica – Elba Soares Delavy.