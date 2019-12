O ex-presidiário Odair José Silva Santos, 43 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (26), em Nova Marilândia (MT) acusado de estuprar uma sobrinha de 9 anos enquanto ela dormia. A vítima relatou que acordou com o suspeito passando o pênis em seu rosto e em sua boca. Odair já tem um histórico de crimes sexuais por estupros contra outras crianças e tinha saído recentemente da cadeia.

De acordo com as informações da Polícia Militar, após a vítima relatar para a mãe que foi abusada pelo tio, a mulher que acionou o Conselho Tutelar e também a PM.

As conselheiras disseram aos policiais que ele já havia abusado das irmãs da garota vítima. Em buscas na residencia do suspeito, Odair foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.

Ainda segundo o boletim de ocorrência nº 2019.385157, em 2013 o acusado foi preso por estuprar de três enteados, sendo duas meninas e um menino.

Na época as crianças contaram para os avós, que acionaram a PM, mas ele fugiu da cidade. No entanto, acabou preso ao comparecer em uma audiência no fórum de Nortelândia.

Odair já tem condenação de 17 anos de prisão por estupro e havia saído da cadeia há pouco tempo. Agora, a Polícia Civil abrirá novo inquérito para investigar mais esse crime de estupro contra a garota de 9 anos.