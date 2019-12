Morreu, nesta sexta-feira (20), aos 83 anos de idade, a famosa humorista Zilda Cardoso, que, aliás, ficou muito conhecida, pelo Brasil inteiro, principalmente por ter interpretado a personagem Dona Catifunda, na Escolinha do Professor Raimundo.

A informação da morte foi confirmada pelo 77º Distrito Policial, localizado em Santa Cecília, na região central de São Paulo, onde a atriz morava.

De acordo com o investigador Luiz Carlos Vegi, que foi o responsável por realizar a perícia, a humorista teve morte natural e não tinha nenhum problema de saúde.

Ainda segundo o portal, a diarista que trabalhava com Zilda teria encontrado a humorista caída no chão do apartamento e, junto com o zelador do prédio, chamou o Corpo de Bombeiros, que confirmou a morte.

Além da Escolinha do Professor Raimundo, Zilda Cardoso trabalhou em A Praça é Nossa, Praça da Alegria, Praça Brasil e Os Trapalhões.

Já quando se trata das novelas, ela fez parte do elenco de Meu Bem, Meu Mal, em que interpretou a personagem Elza, além de ter participado, na Record TV, de Quatro Homens Juntos (1965), Mãos ao Ar (1966), Meu Adorável Mendigo (1973).

Entre os filmes dos quais Zilda integrou o elenco, estão O Lamparina (1963), Meu Japão Brasileiro (1964), Golias Contra o Homem das Bolinhas (1969) e Se Meu Dólar Falasse (1970).

No novo formato da Escolinha do Professor Raimundo, Dani Calabresa foi a responsável por interpretar a personagem Dona Catifunda.