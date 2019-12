Com a ajuda da irmã, uma mulher de 22 anos esfaqueou o marido após ser agredida. As suspeitas Euzinete Adriana Silva e Souza e Silbene Adriana Silva e Souza, 25 anos, estavam em uma confraternização de família quando, após discussão desferiram golpes de faca contra o marido de uma delas. A vítima é ex presidiário e faz uso de tornozeleira.

As informações do boletim de ocorrência, são de que a vítima, entrou em uma discussão com a esposa Euzinete. Contrariada pelo marido, ela pegou uma faca e desferiu um golpe na mão dele. Sem revidar, a vítima pegou o filho do casal e foi para a casa deles.

Euzinete juntamente com a irmã, foram atrás do homem em busca do filho. Chegando no local iniciou-se outra discussão. O marido acabou dando um soco na cabeça da esposa. A fim de defender a irmão, Silbene pegou uma faca e desferiu vários golpes nas costas do cunhado.

Após chegar no local, a PM encaminhou a vítima à Policlínica do Verdão, em seguida todos levados à Central de Flagrantes para que sejam tomadas as providências que o caso requer. A arma utilizada pelas acusadas foi apreendida.