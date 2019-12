Foi morto a tiros na noite desta terça-feira (17), Adelson Lemes Cronembol, 42 anos, em uma região de chácaras do bairro Capão Grande, em Várzea Grande. A vítima foi encontrada morta dentro do banheiro de sua residência.

Segundo informações da Polícia Militar, a esposa da vítima chegou em casa por volta das 21h e encontrou o corpo do marido no banheiro e acionou a guarnição. Ainda de acordo com a PM, Adelson fazia uso de tornozeleira eletrônica, e já havia sido vítima de tentativa de homicídio em 2015, quando foi baleado no rosto após um homem descobrir que ele era amante de sua esposa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a óbito. A vítima apresentava sinais de perfurações de tiro e estava caído no canto do banheiro ao lado de uma poça de sangue. Havia ainda marcas de sangue espalhada por todo o local.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Perícia Oficial e de Identificação Técnica (Politec), foram acionadas para os procedimentos necessários. Ainda não há suspeitos apontados.