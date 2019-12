Bando é flagrado com menores em festa regada à álcool e drogas, no bairro lagoa Azul, em Cuiabá. A detenção de nove pessoas aconteceu na noite deste domingo (15) sendo que um deles estava com mandado de prisão em aberto.

Segundo boletim de ocorrência, a equipe do Batalhão de Rondas Ostensiva Tático Metropolitana (Rotam), estava em rondas pelo bairro Lagoa Azul, quando, recebeu informação de populares de que em uma residência da Rua F, acontecia uma festa de integrantes de facção criminosa com a presença de adolescentes.

No relato da denúncia, os adolescentes estariam fazendo uso de drogas e bebidas. Ao chegar no local, a equipe se deparou com Ronair de Jesus Nunes Filho, 26 anos, que ao perceber os militares correu para dentro da residência.

Durante revista no interior do imóvel os policiais encontraram um rádio comunicador, copiando a frequência da Polícia Militar, porções de droga e 16 aparelhos celulares.

Vários menores estavam no local. Por isso, o dono da propriedade, que se identificou como Jefferson aparecido Correa da Costa Faria, 21 anos, foi preso por corrupção de menores e tráfico de drogas.

O suspeito Ronair, que correu ao perceber a chegada da guarnição, estava com mandado de prisão em aberto. Além dos dois suspeitos outras sete pessoas foram conduzidas à Central de Flagrantes de Cuiabá para as providências que o caso requer.